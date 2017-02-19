Германия вышлет из страны рекордное число мигрантов

В 2017 году Германия побьет свой собственный рекорд по числу депортированных беженцев, установленный в прошлом году. Об этом газете Bild сообщил глава администрации канцлера ФРГ Петр Альтмайер.

По его словам, депортация беженцев, которым отказали в убежище, — это вопрос репутации Германии, особенно, когда речь идет о мигрантах, угрожающих безопасности страны.

«В прошлом году более 80 тыс. соискателей статуса беженца, которые получили отказ, вернулись в страны своего происхождения. Это рекорд, и это число будет расти», — сообщил Альтмайер, уточнив, что из въехавших в Германию за 2016 год мигрантов около 700 тыс. получили статус беженца, а 300 тыс. человек получили отказ.

По словам чиновника, места депортации беженцев тщательно изучаются федеральным ведомством по делам миграции, поэтому об угрозе для их жизни не может быть и речи.