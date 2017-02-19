 

Азербайджанцы продолжают скупать недвижимость в Турции

Автор: Отдел экономики 

В 2016 году азербайджанцы совершили в Турции 724 сделки по покупке недвижимости, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Граждане нашей страны заняли в прошедшем году 8-е место по количеству купленных апартаментов, уступая иракцам, англичанам, аравийцам, кувейтцам, афганцам, немцам и россиянам.

При этом, если брать в расчет квадратные метры, то Азербайджан расположился на 5-м месте с показателем 280 247 кв.м. Таким образом получается, что средняя площадь недвижимости, купленной азербайджанцами, равна примерно 387 кв.м.

Для сравнения можно отметить, что в 2015 году граждане Азербайджана занимали 7-е место по числу сделок (864), но лишь 9-е место по квадратуре (127 172 кв.м.). То есть, в 2016 году сделок по покупке было совершено меньше, но площадь купленной недвижимости значительно больше.

В 2015 году первое место по числу купленных апартаментов занимали англичане, на 2-м месте были иракцы, на 3-м – россияне.

Наибольший прорыв совершили афганцы. В 2015 году (656 покупок) их не было в первой десятке, а в 2016-м году они заняли 5-е место, совершив 1623 сделки по покупке недвижимости. А вот жители стран Персидского залива стали покупать меньше. Если в 2015 году они составляли 46 процентов всех сделок с участием иностранцев, то в 2016-м – 34 процента.

Всего иностранцы в 2016 году совершили 18 189 сделок, а это 1,36 процента от всех покупок в Турции. Больше всего недвижимости иностранцы покупают в Мугле, Стамбуле и Анталье.

В целом, по сравнению с 2015-м годом иностранцы совершили на 14,3 процента меньше сделок по покупке недвижимости, а количество купленных квадратных метров упало на 6,7 процента.

Сказывается не только угроза терактов, но и то, что после покупки недвижимости в Турции иностранцам приходится долго ждать получения вида на жительство. В Турции этот срок составляет три месяца, а, к примеру, в Дубае – три дня.

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