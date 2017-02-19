Азербайджан лекарственных препаратов не производит, поэтому все используемые нами лекарства – импортные. Специализирующиеся на таком импорте компании завозят в страну более десяти тысяч наименований лекарств из десятков стран мира. Наряду с массой других сложностей при этом возникает непонятная многим ситуация с ценами, которые непосредственно зависят от курса нашего маната. Объяснение простое – лекарства покупаются на иностранную валюту, продаются здесь на манаты, которые импортер затем вновь конвертирует и повторяет свою операцию. И неправы те, кто утверждает, что лекарства, мол, завезены были ранее, когда курс был ниже. Импортер чутко следит за курсовыми колебаниями, ведь расплачиваться с производителем за новую партию ему придется за более устойчивую валюту. И поэтому он регулирует отпускную цену в строгом соответствии с курсом.

Ранее государство в этот процесс не вмешивалось, все регулировали сами импортеры, но каждый по-своему и, скажем честно, порой не совсем объективно. И это вызывало нарекания среди населения, что привело к необходимости государственного регулирования цен на лекарственные средства, президент Ильхам Алиев поручил эту сложную задачу Министерству экономики, а точнее, действующему при нем Тарифному совету. СМИ часто и подробно рассказывают о проделанной в этой сфере работе, которую в принципе можно назвать достаточно прозрачной. Но подробные отчеты работников министерств экономики и здравоохранения, а также Тарифного совета, до сих пор встречают недопонимание сути этой работы.

Вот и последняя пресс-конференция с участием специалистов названных выше ведомств, проведенная Министерством экономики, оставила в этом отношении несколько тяжелое, в прямом смысле слова, впечатление. Так, разъяснения секретаря Тарифного совета Илькина Меджидова по регулированию цен на лекарственные средства, вызвали у haqqin.az ряд вопросов, так как чувствовалось по всему, что данная работа какая-то половинчатая, то есть, еще не завершена. И как показала беседа haqqin.az с секретарем ТС, это действительно обстоит так, но пока.

В последнее время официальные лица беспрерывно утверждают, что за последние три года стоимость импортируемых лекарств снизилась в разы, но население с этим упорно не соглашается. На деле же правы и те, и другие. Да, в манатах подавляющее большинство лекарств подорожало. Но как мы уже отмечали, они завозятся в страну из-за рубежа, расчеты с поставщиками ведется в инвалюте. И если учесть курсовые колебания, то сегодня стоимость лекарств при неизменности прочих факторов должна быть в 2-2,5 раза выше цен трехлетней давности. Но вот такого скачка цен на лекарства как раз-таки удалось избежать, и это благодаря упорной и кропотливой работе ТС, которому удалось сломить сопротивление коммерческих кругов, добиться понимания правительства, но не народа.

В последние дни, скажем, часто обращаются с вопросом, а почему на этих ценах не сказывается последнее повышение курса маната? Как объяснил Илькин Меджидов, для вмешательства ТС курс маната должен измениться в любую сторону не менее чем на 5%. Но и это еще не все, такой курс должен сохраняться в течение достаточно долгого времени, скажем, двух месяцев.

То есть, краткосрочные и незначительные колебания курса национальной валюты ТС не учитывает. Конечно, существенный рост курса доллара в конце января в течение 10 дней и последующее его снижение повлияло на импорт лекарств в страну. Но такая ситуация сложилась впервые за период независимости Азербайджана. И если бы курс доллара сохранился в пределах 1,92 еще некоторое время, то пришлось бы пересмотреть тарифы. Но он упал и установленные в последний раз в ноябре прошлого года тарифы при курсе 1,72 сохранились. И, хотя доллар и подешевел к середине февраля, курс его пока не опустился ниже предусмотренного уровня.

Да, цены на лекарства регулируются во многих странах, в том числе и развитых. Если государство не будет регулировать цены на лекарственные препараты, то будут допускаться случаи злоупотребления, что мы и наблюдали еще три года назад.

И решение президента Ильхама Алиева о таком регулировании было необходимым и своевременным. До сегодняшнего дня государством отрегулированы цены более чем на 10 000 лекарственных препаратов. В Азербайджане прошли регистрацию лекарственные средства, которые производят сотни предприятий в разных странах, их ввоз в страну осуществляют более 50 активных импортеров. И если кто-то сегодня пожелает войти в местный лекарственный рынок, то он должен в обязательном порядке предложить цены на свои препараты ниже установленных Тарифным советом.

Правила жесткие, но согласитесь, в отличие от других товаров, в том числе и продуктов питания, граждане до сих пор не имеют подробной информации о лекарственных средствах. И те расчеты, которые демонстрирует Илькин муаллим, слишком громоздки и непонятны для простого гражданина.

Хотя даже в ряде постсоветских стран уже давно применяются специальные голограммы, на которые занесены все данные о данном лекарстве. И покупателю ничего не стоит выяснить все необходимые для себя вопросы от изготовителя и до цены – стоит только поднести коробочку к считывающему устройству вроде привычных нам POS-терминалов. Да и контроль над реализацией лекарств улучшится, обеспечив полную прозрачность этого процесса и существенно облегчив работу налоговых органов.

- Да, - соглашается с нами Илькин Меджидов. – Этот метод и мы планируем внедрить. Но для этого надо дождаться полного перехода на электронные рецепты и медицинское страхование населения. Работа в этом направлении идет, и в скором времени, думается, мы тоже сможем перейти на такие голограммы, которые облегчат не только нашу работу, но что самое главное, снимет все недоразумения населения.

С медицинским страхованием, думается, все ясно. С начала текущего года в пилотном формате в городе Мингячевир и в Евлахском районе уже началось внедрение медицинского страхования, что означает переход местных медучреждений на новые экономические условия и новые принципы работы. Регулятором и координатором мероприятия выступает Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ГАОМС) при Кабмине. С целью реализации этого проекта указом главы государства Минфин уже выделил ГАОМС из госбюджета на 2016 год 10 млн. манатов, а еще 20 млн. манатов - из госбюджета на 2017 год. В целом же планируется, что система обязательного медицинского страхования заработает в Азербайджане уже в 2018 году.

А к этому времени заработают и первые отечественные фармацевтические фабрики, которые строятся сегодня в Пираллахинском районе. Это позволит не только снизить потребность в импорте лекарственных средств, но и повысить конкуренцию на местном рынке, которая, по мнению И.Меджидова, и сегодня достаточно высокая. И если средняя импортная цена лекарств в Азербайджане снижена с 3 долларов в 2014 году до 2,2 доллара в 2015 году и 1,4 доллара в 2016 году, то нетрудно догадаться, что поступление отечественных лекарств приведет к дальнейшему снижению этих цен.