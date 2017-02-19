В Колумбии подорвали полицейских

По меньшей мере 10 полицейских и один мирный житель колумбийской столицы ранены в результате взрыва в центре города, сообщает агентство RCN.

Согласно информации агентства, по предварительным данным, начиненный взрывчаткой предмет взорвался на пути следования полицейского кортежа в центре Боготы.

Как сообщается, место взрыва оцеплено полицией для проведения расследования. На данный момент информация о типе взрывчатых веществ отсутствует.

Согласно информации агентства, пострадавшие доставлены в одну из больниц города. Многие из них получили серьезные ранения.