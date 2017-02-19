 

В Колумбии подорвали полицейских

 

По меньшей мере 10 полицейских и один мирный житель колумбийской столицы ранены в результате взрыва в центре города, сообщает агентство RCN.

Согласно информации агентства, по предварительным данным, начиненный взрывчаткой предмет взорвался на пути следования полицейского кортежа в центре Боготы.

Как сообщается, место взрыва оцеплено полицией для проведения расследования. На данный момент информация о типе взрывчатых веществ отсутствует.

Согласно информации агентства, пострадавшие доставлены в одну из больниц города. Многие из них получили серьезные ранения.

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