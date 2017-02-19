Разведка опровергла связи Трампа с русскими

Американская разведка опровергла информацию СМИ о контактах персонала избирательного штаба президента США Дональда Трампа с сотрудниками российских спецслужб. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибус в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

Прибус напомнил, что неофициальная информация о подобных контактах появилась в статье The New York Times. «Разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением», — сказал он.