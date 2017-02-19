Британское издание Metro опубликовало неожиданный рейтинг стран Европы, составленный службой Vouchercloud, в который попал и Азербайджан. Оценивалось количество запросов в интернете на предмет «сексуальных игрушек», или «игрушек для взрослых». Как оказалось, на первом месте в Европе по этому показателю прочно закрепилась Дания - 118 поисковых запросов на 1000 интернет-пользователей в год.

Для того, чтобы составить этот рейтинг, названия 18-ти самых популярных «секс-игрушек» были переведены на все языки мира, доступные на Google-переводчике. Затем был проведен поиск в каждой европейской стране, отмечает издание. Metro особо расстраивает, что Великобритания (96 запросов) в этом исследовании заняла третье место после уже упомянутой Дании (118) и Швеции (115). В топ-5 попали еще и Голландия (88) с Россией (87).

Любопытно, что любвеобильные французы оказались на 12-м месте (74), а немцы, известные своими фильмами для категории зрителей «18+», вообще заняли 18-ое место (65 запросов).

Кстати, помимо России в топ-20 попала еще одна постсоветская страна – Латвия. Она как раз и замыкает 20-ку (63).

А вот Азербайджан оказался на последнем месте из 41-й европейской страны, попавшей в рейтинг – всего 10 запросов «игрушек для взрослых» на 1000 пользователей в год. Внизу таблицы оказались и Албания (15 запросов), Андорра (15), Лихтенштейн (21) и Грузия (25). Что касается Армении, то она заняла 34-ое место (30 запросов).

Автор издания Metro дает совет своим читателям: Если вы полетите в Азербайджан в ближайшее время, не берите с собой в ручной клади свою коллекцию «игрушек для взрослых»…