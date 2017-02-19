Ильхам Алиев: «Если ты президент, оставь эмоции за дверями своего кабинета»

«Я разговаривал и с президентом Эрдоганом, и с президентом Путиным. Я знаю, что президент Нурсултан Назарбаев активно участвовал в качестве посредника и добился большого успеха в этом деле. Конечно, это не для публичного обсуждения, но я лично знаю, как трудно было для них прийти к нормализации. Тот факт, что это произошло, показывает, что данные политики руководствуются прагматизмом, а не эмоциями, которые нужно оставлять за дверью кабинета, когда ты являешься президентом, ведь если ты заходишь в кабинет на эмоциях, ты не добьешься успеха, а только создашь хаос в своей стране и в регионе". Об этом накануне на круглом столе "Скрытые проблемы Евразии" Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, сообщает haqqin.az со ссылкой на главу европейского бюро "Вестника Кавказа" Орхана Саттарова.

Ильхам Алиев напомнил, что у Азербайджана сохранились очень хорошие отношения с Ираном, Россией и Турцией, частью которых он был в разные исторические периоды.

"Эти отношения основаны на взаимном уважении, невмешательстве во внутреннюю политику друг друга и прагматизме наших национальных интересов. Поэтому худший сценарий для Азербайджана – когда что-то плохое случается между нашими соседями, как это случилось, например, в 2008 году в дни российско-грузинской войны, или во время инцидента со сбитым российским самолетом. Мы видели в этом серьезную угрозу региональной стабильности, а нам нужна стабильность, такая же, какая есть в самом Азербайджане, ведь мы живем не на острове и нам не все равно, что происходит у наших границ, ведь все это на нас влияет – как положительно, так и отрицательно", - подчеркнул президент.

В связи с этим Азербайджан приложил все возможные усилия для того, чтобы попытаться помочь его соседям России и Турции найти выход из этого кризиса.

"Общеизвестно, что Азербайджан был одной из стран, которые помогли наладить отношения между Россией и Турцией. В любом случае, неважно, насколько тесные отношения у нас с той или иной страной, мы всегда руководствуемся главными принципами международного законодательства. Необходимо уважать международное законодательство. Те, кто нарушают международные законы, неправы, и мы всегда говорим об этом. Мы поддерживаем территориальную целостность всех стран, представители которых сидят сегодня с нами здесь за одним столом. Мы сами пострадали от нарушения территориальной целостности – поэтому вопрос территориальной целостности является для нас неприкосновенным", - обратил внимание он.

"С другой стороны, мы смотрим, что можно сделать, чтобы уменьшить риски. Поэтому российско-турецкий кризис представлял из себя серьезный геополитический риск, и риск для всех соседей. К тому же, это два наших главных экономических партнера. Поэтому если мы поможем им преодолеть эти трудности, я считаю, мы заслужим определенное доверие. И еще я хочу сказать, что роль Азербайджана как фактора стабильности все больше и больше признается международным сообществом", - добавил Ильхам Алиев.