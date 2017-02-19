 

Иран создает стратегический союз с Россией

 

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил о стремлении Тегерана к созданию стратегического союза с Москвой на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По словам спикера, между Ираном и Россией нет разногласий по вопросам межсирийского урегулирования. «У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего», — заявил парламентарий. Он отметил взаимодействие стран в борьбе с террористами в Сирийской Арабской Республике.

Лариджани также заявил, что Иран согласен с позициями России и Турции по вопросу разрешения сирийского конфликта политическим путем.

Кроме того, председатель парламента приветствовал проведение прямого диалога «без предварительных условий» с арабскими странами, в первую очередь, с Саудовской Аравией.

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