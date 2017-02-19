Во Франции мужчина устроил резню на улице

Во французском городе Монтобане на юге страны неизвестный атаковал прохожих с ножом, ранив трех человек, сообщают местные СМИ.

Пострадавшие госпитализированы, информация о их состоянии не поступала.

Резню устроил 30-летний автомобилист, гнавший по улицам на высокой скорости и привлекший внимание полиции. На требование остановиться он не отреагировал, а загнанный в тупик, вышел из машины и накинулся на прохожих. Одну из женщин он ударил ножом в спину между лопаток. Отмечается, что сейчас ее жизнь вне опасности.

Полиция ликвидировала нападавшего, открыв по нему огонь. Его мотивы устанавливаются.