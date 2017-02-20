Массовые протесты против коррупции во Франции

Тысячи людей вышли на улицы Парижа и других городов Франции, чтобы принять участие в протестах против коррупции, выбрав в качестве своей цели кандидатов в президенты Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, передает агентство Франс Пресс.

Плакаты с надписями "Прочь привилегированных" можно было увидеть на площади Республики в центре Парижа. Демонстрации проходили в Лионе, Лилле, Анже и запланированы также на следующее воскресенье.

В Тулузе около 200 человек били по кухонной посуде, выкрикивая: "Нет коррупции". На одной из вывесок, как отмечает агентство, можно было прочитать: "Франсуа, верни нам миллион".