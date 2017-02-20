После двух свершившихся революций есть соблазн назвать любую массовую акцию протеста в центре Киева очередной, вот уже третьей революцией. Но, реальность зачастую бывает куда прозаичнее и проще. Украиной по прежнему управляют олигархи, которые ведут между собой ожесточенные разборки с привлечением подручных депутатов, СМИ и ЛОМов (лидеров общественного мнения). Так происходит и на сей раз.

Коломойский против Ахметова и Порошенко

Для начала, напомню о событиях, которые привели к сегодняшнему Маршу под стенами Администрации Президента на улице Банковой. Началось все 26 декабря 2016 года, когда ветераны добробатов объявили о начале блокады «ЛДНР».Сейчас об этом как-то уже позабыли, но первичное требование участников блокады состояло в том, что необходимо освободить всех находящихся в плену у сепаратистов заложников. Их до сих пор так и не отпустили, а сам протест, большей частью, принял совсем иной оборот.

На первый план вышел вопрос поставок антрацита с территорий, которые контролируют сепаратисты. Блокада трех железнодорожных веток уже привела к остановке поставок антрацитового угля с оккупированных районов Донбасса, на котором работает половина украинских ТЭС. Чтобы всем было понятно, украинские тепловые электростанции генерируют 20-25% от всей электроэнергии, а в часы пиковых нагрузок - до 40%.

Часть из них работает на так называемом газовом угле, который в достаточном количестве добывают на шахтах, которые находятся на территории, контролируемой Украины, остальные - на антраците - высококачественном энергетическом угле, который добывают только, как оказалось, на неконтролируемой Украиной территории Донбасса.

А у кого из украинских политиков сложились деловые отношения с лидерами «ДНР» и «ЛНР»? В первую очередь, у самого богатого человека страны, миллиардера Рината Ахметова.

Украинские СМИ открыто пишут о том, что именно он завозит антрацит на подконтрольную Украине территорию из самопровозглашенных «республик». И не только оттуда. Пишут также, что есть у господина Ахметова шахты «Обуховская» и «Дальняя», находящиеся, что совсем уже весело, в Ростовской области РФ. Ему, соответственно, крайне выгодно, чтобы все оставалось так, как есть сейчас.

Тем паче, что 76% рынка тепловой генерации, и 20% в энергобалансе страны в целом, приходится на компанию ДТЭК Рината Ахметова.

Шахты ДТЭК также обеспечивают 88% добычи угля в Украине. Это я все к тому, что даже при отказе от использования антрацита и переходе на мазут, Ахметов будет в выигрыше. Такой вот итог второй революции. Главный союзник и «кошелек» беглого президента Януковича - по прежнему на коне.

Естественно, что такое положение дел не могло бы иметь место без согласия со стороны высшего руководства страны. Украинские СМИ пишут, что благодаря контролю над государственным «Центрэнерго», которое генерирует около 18% тепловой электроэнергии, что составляет около 8% в общем объеме производства электроэнергии, зарабатывают люди из окружения президента Порошенко. Плюс, по информации "Украинской правды", партнер президента Украины Игорь Кононенко фактически взял на себя роль нового смотрящего за угольной отраслью.

Такой вот расклад, который не устраивает Игоря Коломойского. Именно его называют главным организатором блокады трех железнодорожных веток и сегодняшнего марша на Банковую. Ведь, помимо всего прочего, Коломойский чувствует себя оскорбленным после того, как был национализирован Приват-банк - едва ли не главное его детище и предмет гордости. Тем более, что есть уже информация о том, что Коломойскому по итогам национализации Приват-банка, нужно вернуть деньги, которые он получал на его поддержку. А это от 16 до 30 миллиардов гривен. Если не выплатит, то потеряет свои активы в Украине, которые в залоге в Приват-банке. Так что, Беня, судя по всему, пошел сразу против Ахметова и Порошенко.

Токсичная троица

Собственно, понимание истинной сути этой акции и объясняет ее не особо большую популярность среди рядовых украинцев, которые давно уже вынуждены жить, вспоминая знаменитое шекспировское «Чума на оба ваших дома, я из-за вас стал кормом для червей». Да, граждане Украины против торговли с «ДНР» и «ЛНР». Но, они говорят, что для запрета на эту торговлю нужен закон, а не инициатива отдельных депутатов, выполняющих заказ своих покровителей.

Да и имена основных фигурантов блокады и сегодняшней акции, мягко говоря, не внушают доверия. Это тот самый случай, когда этим лицам нельзя доверять проведение даже самого правильного, нужного дела. Они токсичны, имеют репутацию профессиональных провокаторов и лиц с очень темной биографией.

О ком идет речь? В первую очередь, о троице депутатов ВР - Семен Семенченко, Егор Соболев, Владимир Парасюк. Двое из этих трех носят даже не свои фамилии. Так, «Семен Семенченко» - это Гришин Константин Игоревич, уроженец Севастополя, перебравшийся в Макеевку, скрываясь от кредиторов и налоговиков. У Гришина-Семенченко нет высшего образования. Будучи студентом, он работал барменом в баре «Оболонь», был арестован по обвинению в совершении ряда преступлений — от незаконных валютных операций до сокрытия краденого. Осужденный Ленинским районным судом Севастополя, Гришин вышел на свободу в августе 1996 года в связи с амнистией, объявленной по случаю принятия новой Конституции.

Чуть менее «боевое» прошлое у Владимира Парасюка. Он стал широко известен Украине 21 февраля 2014 года, после речи на Майдане с призывом к вооруженному штурму в случае, если президент Янукович не уйдет в отставку. Тогда Парасюк был сотником одного из отрядов Самообороны Майдана.

Но, до второй революции Парасюк, этот обычный сельский паренек без высшего образования, работал видеооператором на свадьбах и других торжествах. Революционные перемены усадили его в кресло депутата ВР, но в этом статусе он запомнился разве что постоянными драками и хулиганскими выходками. Кроме того, есть в украинских СМИ информация о том, что Парасюк присвоил средства, которые украинцы перечисляли на помощь участникам АТО.

На фоне двух этих персонажей едва ли не интеллектуалом выглядит Егор Анатольевич Зимин, который ныне известен, как депутат ВР Егор Соболев. Правда, у него также нет высшего образования. В 1993 году он поступил в Южно-Сахалинский государственный педагогический институт, но уже в1995 году оставил учёбу и переехал к бабушке в Украину. Тут он сделал неплохую карьеру журналиста.

Кстати, с нынешним президентом Украины Петром Порошенко у Зимина-Соболева старые счеты. Дело в том, что он работал на «5 канале», где с января 2007 года стал одним из двух ведущих самой популярной на канале телепрограммы «Час». В течение года у него были серьёзные споры с владельцем канала Петром Порошенко, из-за попыток последнего запретить освещение важных тем. Кончилось все тем, что после обсуждения в программе «Час» рекордной по размеру раздачи земли Киевсоветом Леонида Черновецкого, нынешний президент Украины посоветовал Зимину-Соболеву искать другую работу. Вот он ее и нашел, после победы революции, став депутатом парламента.

Жажда крови

Понятное дело, что все эти господа играют в свою игру, прикрываясь борьбой за права украинцев. К примеру, Семенченко уже заявил, что власть не будет разгонять участников блокады пока в Киеве будут идти митинги (до 22 февраля). А потом, по его словам, у Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады. Он, как утверждает Семенченко, намечен на 23 февраля.

Ну а Соболев призвал участников Марша в Киеве, остаться на ночь под Администрацией Президента на улице Банковой. Скорее всего, расчет организаторов акции состоит в том, что полиция применит в отношении ее участников грубую силу, что прольется много крови, что приведет к тому, что в целом дистанцировавшееся от всего этого действа украинское общество массово выйдет на улицы Киева, на Майдан Незалежности, чтобы устроить новую революцию.

И вот уже Егор Соболев сообщает о том, что он пострадал во время столкновений между демонстрантами и полицией в центре Киева. У Соболева, по его собственным словам, разбито лицо. Он назвал происшедшее последствиями "встречи с новой полицией Украины".

Кроме того, по данным представителей Красного Креста, 10 человек пострадали в ходе уличных протестов в Киеве. Об этом один из медиков сказал в интервью «Громадского», которое ведет онлайн-трансляцию акции. По его словам, у одного из пострадавших – закрытая черепно-мозговая травма. Еще один человек обратился к врачам в связи с жалобами на сердце. По словам начальника полиции Киевской области Андрея Крищенко, серьезно пострадал один полицейский.

Это - тревожная информация, но все же это не то, что может привести к массовому всплеску недовольства общества. Большой крови не будет, даже если очень активно будут работать провокаторы. Нынешняя украинская власть прекрасно выучила уроки предыдущей революции и не даст осуществиться новой.