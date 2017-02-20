 

Генпрокурор Грузии подал в отставку

 

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе покинул должность, сообщает агентство Front News со ссылкой на свои источники.

Согласно полученной агентством информации, Шотадзе написал заявление об отставке. Также сообщается, что его отставка будет предана огласке 20 февраля.

По информации источника, отставка главпрокурора связана как со скандалом по делу о задержании представителя Патриархии, так и недовольством главы правительства его работой в период работы на должности.

Также сообщается, что вместе с ним должности покинут и его заместители. Как пишет «Грузия-онлайн», информацию об отставке Шотадзе подтверждают и другие грузинские СМИ.

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