Рогозин о превосходстве российских танков

Новейший российский танк Т-14 «Армата» превосходит американские, израильские и европейские аналоги по техническим характеристикам. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

«По танкам у нас, безусловно, есть преимущество, потому, что танк, созданный в Нижнем Тагиле, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских, израильских и я уже не говорю о европейских танках», — отметил Рогозин.