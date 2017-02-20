Нефть медленно дорожает

Цены на нефть почти не меняются в понедельник, основные факторы, тянущие рынок в противоположные стороны, сохраняются: наращивание нефтедобычи в США против ее сокращения ОПЕК и некоторыми другими производителями, включая Россию.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник увеличилась на 4 цента (0,07%) - до $55,85 за баррель.

Цена на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 3 цента (0,06%) - до $53,43 за баррель. Более активный апрельский контракт прибавил также менее 0,1% и стоил $53,82 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на 0,3% - до $55,81 за баррель, WTI - на 0,07%, до $53,40 за баррель.