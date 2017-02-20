в 20 раз больше Армении

Последние пять лет крупнейшими экспортерами вооружений были и остаются Россия и США. Такие данные содержатся в очередном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на "КП", согласно данным доклада, одним из крупнейших покупателей российского оружия является Азербайджан.

В 2012-2016 годах, согласно отчету, азербайджанские закупки оружия превысили армянские в 20 раз.

С 2012 по 2016 год российскую военную технику покупали 50 стран. Индия приобрела 38% проданного РФ оружия, Вьетнам и Китай – по 11%, Алжир - 10%.

Кроме этих стран, среди покупателей российского оружия авторы доклада особо выделяют Азербайджан (4%) и Венесуэлу (5%).

По данным SIPRI, в 2012-2016 годах объем продаж вооружений увеличился по сравнению с 2007-2011 годами на 8,4%.