Министр оборонной промышленности Пакистана о сотрудничестве с Азербайджаном

"Между Азербайджаном и Пакистаном существуют хорошие отношения, в том числе и в области оборонной промышленности", - заявил на выставке вооружений IDEX-2017 министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хусейн, передает Report.

По его словам, Пакистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и реализации совместных проектов.

Напомнив о предстоящем визите президента Азербайджана в Пакистан, Р.Т. Хусейн отметил, что этот визит будет способствовать углублению отношений в сфере обороны: "Мы можем сотрудничать в большом спектре оборонной промышленности, начиная с малых боеприпасов до производства самолетов".

Касаясь экспорта в Азербайджан самолетов JF-17 Thunder и Super Mushak, министр сказал, что по этому вопросу нет никаких проблем: "Мы готовы экспортировать в Азербайджан самолеты Super Mushak".