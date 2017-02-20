Корея привела войска в повышенную боеготовность

Вооруженные силы Республики Корея (РК) приведены в состояние повышенной готовности в связи со смертью в Малайзии Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле официальный представитель Министерства национальной обороны РК, передает ТАСС.

"Северокорейские военные в настоящее время проводят обычные зимние маневры, и мы не видим какой-либо необычной активности. Однако провокации могут произойти в любой момент, и наши ВС готовы дать на них адекватный ответ", - отметил он.