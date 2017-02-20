 

Истребители ВВС Германии перехватили пассажирский самолет

 

Два истребителя ВВС ФРГ были подняты по тревоге и около десяти минут сопровождали самолет индийской авиакомпании Jet Airways, который пролетал над территорией Германии по маршруту Мумбай — Лондон. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 16 февраля в небе над Кельном. На борту лайнера находились 330 пассажиров. По данным газеты, истребители вылетели после того, как пилоты несколько раз не ответили на запросы местной службы управления воздушным движением. Спустя несколько минут связь удалось восстановить.

В авиакомпании подтвердили факт произошедшего. «В качестве меры предосторожности ВВС Германии развернули свои истребители, чтобы обеспечить безопасность самолета и пассажиров», — уточнил представитель перевозчика.

Управление гражданской авиации Индии начало расследование инцидента.

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