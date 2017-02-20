 

В Таджикистане исчезли доллары

 

Банковские центры обмена валюты в Таджикистане столкнулись с острой нехваткой доллара США. Сотрудники центров связывают дефицит доллара с отсутствием предложений продажи валюты со стороны клиентов. Иными словами, таджики перестали обменивать свои долларовые сбережения на сомони, пишет «Азия-плюс».

В последние дни в Душанбе в большинстве банков люди не могут приобрести американскую валюту. Исключением пока остается Первый микрофинансовый банк и микродепозитная организация «Имон Интернэшнл».

Крупнейшие банки республики, такие, как «Агроинвестбанк», «Таджиксодиротбанк» и «Ориёнбанк», прекратили продажу доллара, объясняя это отсутствием валюты.

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