МИД Азербайджана: «Саргсян обещает армянскому народу новую войну»

Выступление руководства Армении, подталкивающего регион и армянский народ к новой войне, является характерной чертой военных диктатур и хунты. Об этом сегодня сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление президента Армении на совете волонтеров, сообщает пресс-служба МИД.

«Подобным выступлением руководитель режима военной хунты Армении еще раз доказал, что не может расстаться с психологией полевых командиров и иллюзий, относящихся к началу 90-х годов. Этот человек как глава государства, которое находится в глубоком политико-экономическом, финансовом и демографическом кризисе, вместо того чтобы выступать с предвыборными заявлениями по преодолению кризиса в стране и нормализации отношений с соседними странами, обещает армянскому народу новую войну», - сказал Гаджиев.

Несмотря на очевидную для всех ясность ситуации, руководство Армении в очередной раз, на уровне главы государства, подтвердило оккупацию и разрушение Нагорно-Карабахского региона и примыкающих к нему семи районов Азербайджана, сказал официальный представитель МИД.

«В то время как Азербайджан представляет уникальную модель постконфликтной реабилитации и обеспечения долгосрочного мира в регионе путем восстановления освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана, руководство Армении «гордится» своей захватнической и деструктивной политикой», - отметил Гаджиев.

По словам Гаджиева, теперь международная общественность еще раз должна увидеть и понять, кто является виновником обострения ситуации на линии соприкосновения войск, военных авантюр, которые ведут к гибели армянских солдат, в том числе апрельских событий, провокаций на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Международная общественность, в особенности сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны увидеть, кто является оппонентом Азербайджана по ведению переговоров по урегулированию конфликта и каким деструктивным подходом руководствуется. Поэтому ответственность за обострение ситуации в регионе падает на военно-политическое криминальное руководство Армении, лишенное морально-этических и юридических обоснований своих действий», - сказал представитель МИД.

Официальный представитель МИД также отметил, что Азербайджан в соответствии с международно-правовыми нормами и принципами обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет.

«Пусть никто в этом не сомневается. Чем раньше это поймет руководство Армении, тем раньше в регионе будет обеспечен долгосрочный мир и, в частности, армянский народ сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества», - сказал Гаджиев.