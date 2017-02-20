Прокурор Черногории заявил об участии российских спецслужб в госперевороте

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич в ходе выступления в эфире черногорского "Первого телеканала" (TV Prva) заявил, что некоторые "российские государственные органы" оказались замешаны в попытку переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО, сообщает РИА Новости.

По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

Интервью черногорского прокурора о попытке госпереворта в день парламентских выборов 16 октября пока не выложено в открытый доступ, но его расшифровку приводят, в том числе, порталы черногорского национального телеканала RTCG и газеты Vijesti.

Согласно последнему утверждению Катнича, во главе группы, планировавшей переворот, убийство тогдашнего премьера Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО стоял гражданин РФ Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

"Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности", — сказал Катнич.

По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, сейчас имеющий статус сотрудничающего со следствием свидетеля, до указанных событий посетил Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции.

"За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано", — сказал Катнич.

В день голосования — 16 октября прошлого года — в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории".

В декабре власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии — Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича по подозрению в подготовке переворота. Спецпрокуратура республики сообщала, что подозревает Широкова и в планировании убийства Джукановича.

В Кремле категорически опровергли информацию о причастности РФ к попытке покушения на Джукановича.