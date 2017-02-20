В самом центре Москвы, всего в нескольких шагах от Кремля и Государственной Думы, в нижней части старинной Неглинной улицы сколь величественно, столь и одиноко-нелепо возвышается здание гостиницы «Арарат». Ультрасовременная архитектура этого помпезного ансамбля вступает в резкий контраст с историческим и по сей день нетронутым, неприкосновенным центром российской столицы.

Ежедневно известные государственные мужи возрожденной из исторической золы великой державы, покидая свои кабинеты за потускневшими от эпохальных поражений и побед стенами старого, как мир, московского Кремля, невольно бросают взгляд на символический «Арарат», воздвигнутый на обломках старого армянского квартала Москвы. Российские армяне, как и средневековые евреи в халифатах Андалусии, старались держаться при замках правителей, поближе к дворцам, где определялись не только исторические судьбы, но и судьба самой истории.

Порочный агитпроп у стен Кремля

Напрашивается аллегория: контраст архитектурного модернизма с историческим наследием центра Москвы можно сравнить с ущербной для российских властей политикой армянского лобби вблизи крепостных стен Кремля.

Одним из цинично-гнусных представителей этого погрязшего в коррупции и политических хитросплетениях лобби является небезызвестный на постсоветском пространстве Константин Затулин. Сын чекиста в солнечной советской Аджарии, воспитанник ельцинского серого кардинала - Шахрая, Затулин позиционирует себя как респектабельный директор Института стран СНГ, взяв на себя миссию адепта насильственного сепаратизма и проповедника ныне популярной в определенных российских кругах бутафорной теории «буферной сепаратистской зоны безопасности» на всех рубежах необъятной страны.

К.Затулин попал в черные списки всех стран СНГ, пораженных в естественном праве на исконную территориальную целостность. Он ратовал за отделение Абхазии, наследил в Украине, в одной упряжке с карабахскими полевыми командирами призывал к уничтожению Азербайджана. Затулин – это тот же бандюган «Моторолла», только аккуратно выбритый и с отросшим брюшком.

И никакая респектабельная вывеска «директора института», де-факто несуществующего, поместившегося всего в четырех комнатах и без соответствующего научного аппарата, не смоет с Затулина его бандитское прошлое, берущее начало еще со времен канувшей в лету империи, во имя возрождения которой столь бесстыдными и бесчестными способами «воюет» этот советский комсомальчик – начальник комсомольского «оперотряда» МГУ. История все помнит: как Затулин крышевал криминальный бизнес, возглавляя Ассоциацию молодых руководителей предприятий СССР, как Затулин создал мошеннический «Международный банк торговли и сотрудничества», кинувший тысячи людей в 1993-м, как Затулин обзавелся недвижимостью в Испании, после потрясшей москвичей аферы с 23 миллионами лотерейных билетов в розыгрыше 140 квартир, как Затулин в качестве владельца фирмы «Роброк» получал свои комиссионные от первых аферистов новоиспеченного рынка…

Вот такое распутное и безрассудное прошлое шлейфом тянется за жизнью депутата Госдумы Затулина, который намертво вжился в роль главного рупора порочного армянского агитпропа у стен Кремля. В прошлом глава посреднической брокерской фирмы «Роброк», К.Затулин и сегодня получает свои комиссионные от армянских криминальных пирамид, но только предмет торговли сегодня иной – информационно-политический! Теперь он имеет свои комиссионные от известного московского олигарха, владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна.

Кто стоит за Затулиным?

Кто такой Самвел Карапетян? Forbes оценил состояние С.Карапетяна в 4 миллиарда долларов, ежегодный оборот его компании составляет около полутора миллиардов долларов, а в управлении находится около одного миллиона квадратных метров московской коммерческой недвижимости. А Самвел Карапетян - брат Карена Карапетяна, бывшего главы администрации президента Саргсяна с 2008 по 2011 годы. В «Ташире» представлены интересы и экс-президента Армении Роберта Кочаряна через его близкого друга Геннадия Степаняна – основателя группы компаний «Стинком». А сын Степаняна, как сообщали российские СМИ, является в свою очередь партнером сына генпрокурора России Юрия Чайки – Артема Чайки.

Так вот, буквально сразу же после экстрадиции блогера Лапшина в Баку Константин Затулин разразился гневной статьей «Мне стыдно за Лукашенко и Союзное Государство» и первым забил в набат в связи с созданным на пространстве СНГ новым и, как он пишет, «опасным прецедентом» ареста и экстрадиции в Баку лиц, нарушивших официальное предписание азербайджанских властей о недопустимости посещения оккупационной зоны без разрешения официальных структур Азербайджана. Затулин прибегает к политическому жонглированию и откровенно извращает реальную действительность. Налицо политический аферизм!

Официальный Баку не запрещает представителям политических элит – депутатам, журналистам, политикам и наблюдателям посещать зону оккупации, однако требуют получения соответствующего разрешения, и это регламентируется суверенном правом государства! Затулин обескуражен, взволнован и сильно обеспокоен «прецедентом Лапшина», ибо сам может разделить судьбу опального блогера.

Он понимает, что несмотря на свою депутатскую неприкосновенность в России, его могут арестовать и доставить в наручниках в Баку с территории третьей страны. Далеко ходить не надо - из той же Беларуси, где он часто бывает. «Такая мстительность роняет акции Азербайджана», - проронил в сердцах Затулин. Но тогда встречный вопрос: а разве Россия не столь мстительна и принципиальна в вопросах, которые касаются ее стратегических и национальных интересов?! Почему России можно проявлять мстительность, а Азербайджану нельзя? «Мы сами в России виноваты, когда называем вещи своими именами», - восклицает Затулин. Так будьте добры, назовите вещи своими именами и задайтесь справедливым вопросом, наконец!

«Не ровен час, в ближнем зарубежье эпидемия торговли чужими гражданами из политических или экономических соображений коснется самых рядовых граждан России, вновь открывших для себя летом Крым», - бросается последними аргументами Затулин, в надежде достучаться до российских властей, спекулируя столь болезненной темой, как реинтеграция Крыма. Но Затулину должны напомнить в Москве, что Азербайджан, в отличие от Армении, в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовал против введения санкций в отношении России. А знает ли Затулин, что парламентская делегация Армении в то же время проголосовала за введение санкций? Санкций из-за Крыма, который летом нашел для себя россиянин. И если Затулин руководствуется национальными интересами своей страны, то данный аргумент как минимум заставит директора института призадуматься и подтолкнет к переоценке собственного мнения. Ну а если все же верх возьмут комиссионные Карапетяна, то чего еще ждать от депутата-державника, набросившегося на ближайшего союзника своей страны во имя интересов далекого и едва видного Арарата?!

Затулин рад прислуживать, ибо его злобные инсинуации – звенья одной логической цепочки. С 2010 года он в роли глашатая и предвестника «независимости Арцаха» постоянно посещает оккупационную зону. Одна из последних акций проармянского комиссионщика – обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с инициативой создания парламентской группы дружбы России и Нагорного Карабаха. В общем, с Затулиным все ясно, и приходится надеяться, что это всего лишь единичный случай грязного подкупа нечистоплотного российского депутата.

Армянский звездопад

Но как объяснить армянский звездопад, этот порочный метеорный поток на популярном в Азербайджане российском телевидении? Кургинян, Багдасаров, Шахназаров, Мирзаян, Бабаян, Сатановский… Нескончаемый список имен различных армянских и проармянских экспертов – завсегдатаев различных ток-шоу и аналитических программ, обративших в последнее время стрелы на официальный Баку. Все они, всячески изгаляясь, декларируют враждебные речи на проармянских площадках главного актера российского зомбоящика Соловьева, который, по собственному его признанию, «любит свои заблуждения и мучительно расстается с иллюзиями», при этом подталкивая всех к определенным размышлениям и не менее опасному резюме. Часть российского истеблишмента стала применять в отношении Азербайджана идентичную идеологическую и пропагандистскую тактику, как и в истории конфронтации с Турцией. Кто-то в России усиленно пытается разрушить российско-азербайджанский политический союз. Они некогда и раскололи союз президентов Эрдогана и Путина, они и создавали в массовом сознании образ страны-врага Турции. Теперь, видимо, настала очередь Азербайджана.

А если добавить к этой поднявшейся пропагандисткой волне перманентные информационные диверсии изданий госпожи Симонян и Арама Габрелянова (помните, как в дни апрельской войны эти ведущие российских СМИ, попавших под контроль армянских журналистов, раструбили о вовлечении в боевые действия со стороны Азербайджана диверсионной группы ИГИЛ?!), а еще и риторику Жириновского о воссоздании Бакинской губернии в составе России, как при царе, то раскрывается весьма тревожная картина.

… И появились «Искандеры»

Тревогу усиливает и появление в момент апогея этой враждебной тирады российских «Искандеров» в Армении. Пока заявляют, что пушки этих «Искандеров» нацелены на страны Ближнего Востока. Но это только пока.

Обращенные на восточные страны орудия сохраняют молчание, но в маленьком итальянском городке Мелендуньо в офис компании, занимающейся строительством стратегического для Азербайджана газопровода ТАР, летят коктейли Молотова. Изначально выход к морю 3200-километрового газопровода намечался у города Бридизи в итальянском районе Апулия. Но почему-то в Апулии вспыхнули народные волнения против строительство ТАР, который должен обеспечить диверсификацию газовых маршрутов и спасти самих же итальянцев от газовой зависимости, поскольку после завершения проекта цены на газ упадут во всей Италии. Однако жители Апулии вдруг озаботились угрозой, которую якобы представлял газопровод водопроводу с питьевой водой. Коктейли Молотова, а вслед протесты с требованием защиты водопровода…

Но это не все. Протестовали даже в связи с безопасностью редких в Средиземноморье тюленей-монахов. И вот новый повод – оливковые деревья, принадлежащие 150 семьям.

Как выяснилось позже, одним из главных вдохновителей протестного движения против азербайджанской трубы стал лидер парламентской фракции, шоумен и глава движения 5 STARS Беппе Грилло. Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров в интервью западным СМИ осторожно намекнул, что Беппе Грилло имеет друзей и покровителей в России.

Разветвленный сценарий антиазербайджанских протестов стал особо настораживать после проведения нескольких акций перед Посольством Азербайджана в России. И это в центре Москвы, где запрещают проведение одиночных пикетов! Российская полиция 45 минут безропотно взирала со стороны на акцию московской шиитской организации «Ахли Бейт», лозунги которой носили антиправительственный характер.

Дальше-больше. В последние месяцы резко активизировалась в Москве сепаратистская секта талышской общины. Имена истинных покровителей талышских сепаратистов хорошо известны как Москве, так и Баку. Но еще одно проармянское гнездо в системе российских информационных технологий – агентство Регнум полностью поставлено на службу и этим сепаратистам. А Фахреддин Аббасов (или, как его нередко представляют в российских СМИ, Абосзода Фахреддин) – второе лицо сепаратистской «Талышско-Муганской Республики» из криминального сообщества Аликрама Гумбатова вольготно чувствует себя в Москве, раздает интервью против азербайджанских властей, в полной безопасности и под прикрытием открывая новые талышские сайты, вовсю сыплет сепаратистские угрозы в адрес Азербайджана.

Вот таким образом проармянские силы в Москве торпедируют российско-азербайджанский политический союз и стратегическое партнерство, уничтожают платформу партнерства и дружбы двух стран, которая зиждется на личном союзе, доверительных отношениях и дружбе президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина. Это опасная и далеко идущая комбинация, ведь авторы этих диверсий прекрасно осознают все негативные последствия этой коварной игры. В любом случае, остается неприятный осадок.

Вопрос не в паспорте, а в личности

В Азербайджане по сей день задаются справедливым вопросом необъяснимого и неподдельного интереса некоторых представителей российской власти к делу Лапшина. Россия озадачена судьбой своего гражданина, оказавшегося в бакинских застенках?

Начнем с того, что Лапшин имеет весьма условное отношение к России, а его российский паспорт – забытая формальность в карманах широких детских штанин. Ведь Лапшин уехал в Израиль в 13 лет, и его жизнь в большей мере связана с этой страной. Он служил в израильской армии и ощущал себя полноценным гражданином именно этой страны. С Россией связан лишь короткий эпизод его жизни: с 2002 по 2007 годы Лапшин находился на своей исторической родине. А с 2008 года он снова в Израиле. Уже оттуда уехал в Грузию. Представляете, последние два года Лапшин жил в Батуми, и Грузия в его жизни имеет столько же места, сколько Россия.

Спрашивается, почему же Россия не обеспокоена судьбой другого своего гражданина - Дильгама Аскерова? Ведь и этот узник, находящийся в плену у армян, имеет российский паспорт. И семья Дильгама обращалась, причем неоднократно, к российским властям с просьбой заступиться за своего гражданина. Президент Ильхам Алиев на трехсторонней встрече в Сочи лично передал президенту России обращение семьи Д.Аскерова. Да и после этого семья узника забрасывала Москву письмами и телеграммами с мольбой о помощи. Никакой реакции!

Лавров молчит, Жириновский не реагирует, московский омбудсмен не заикнулась и словом о поддержке. Россия бросила своего гражданина на произвол судьбы. Вот вам и другой пример: жена второго азербайджанского пленника Шахбаза Гулиева – русская. Она тоже гражданка России. Так почему же в Москве ни одна душа не опечалена столь варварским и кощунственным обращением со своими гражданами. Ведь заложники изнывают под пытками?!

Что за проявление двойных стандартов? Почему так дорог Лапшин и так безразличны Аскеров с Гулиевым? Почему никого не волнуют горести и страдания русской женщины? В чем вина этих азербайджанцев – новых кавказских пленников? А в том, что они, как и Лапшин, посетили оккупационную зону в Карабахе. Только в отличие от Лапшина они не получили разрешения властей Армении и оккупационной армии в Карабахе! Логики не ищите, это всего лишь политика.

Кто остановил карабахский прорыв?

А ведь еще совсем недавно, каких-то шесть месяцев назад, здесь, в Азербайджане, все были окрылены посреднической миссией России в карабахском урегулировании. Казалось, вот-вот - и гордиев узел будет разрублен. Другие сопредседатели Минской группы - США и Франция фактически отошли от активного посредничества. Их нет в регионе, они дистанцировались от его главнейшей проблемы. США завязли в ближневосточной трясине противоречий и конфронтаций, им не до Кавказа, тем более что на кону Иран, а Франция больше занята поиском своего места при новом миропорядке. Россия при искренней поддержке конфликтующих сторон взяла на себя миссию протектора-посредника.

Столько было надежд после встреч президентов в Санкт-Петербурге. Эти же российские эксперты в унисон разглагольствовали о резком прорыве. Все находились в ожидании объявления политической декларации. Однако большие ожидания уступили место большому разочарованию. И в переговорах наступил застой. В голосах послышались скепсис, вздохи и уныние. А на лицах видно одно большое мучительно отсутствующее выражение. Армянская партия в Москве ценой больших усилий остановила и карабахский прорыв.

Что же дальше?

Неужели никто не остановит экспансию проармянских лоббистов? Ведь после официальных визитов президента Владимира Путина в Баку в 2013, 2015 и 2016 годах открылась новая веха в истории отношений Азербайджана с Россией и братских народов. Азербайджан даже сыграл ключевую роль в реализации новой доктрины становления региональной системы безопасности и концепции геополитического баланса сил.

Азербайджан сделал все для примирения России с турецкими элитами после инцидента со сбитым российским самолетом, стал одним из столпов в геополитической конструкции Россия – Иран - Азербайджан. И наконец открыл свои двери для встречи начальников генштабов США и России. Это первая историческая встреча глав генштабов двух держав не только в период правления Трампа, но и первый диалог с 2014 года.

На всех международных площадках Азербайджан выражал и выражает единую консолидированную позицию с Россией. И вот сегодня союз с братским российским народом оказался под дамокловым мечом, сжатым предательской рукой армянского лобби. И на прицеле этого лобби два исконных исторических противника – Азербайджан и Турция. Это мы и слышим из уст экспертов на российском ТВ.

Хотя есть и другая точка зрения. Видные российские идеологи современности, к примеру Дугин, рассуждая о характере нового мироустройства, приходят к естественному умозаключению о формировании новой геополитической оси Россия - Турция. И эта когорта идеологов-державников напрочь отвергает фактор и влияние исторических предпосылок унаследованной веками традиции конфронтации российского державного православия и турецкой неосманской идеи всемирного халифата. Не потому, что кемализм стал отправной точкой невозврата реставрации патриархального неосманства, а в силу этнополитического дискурса, используемого современной российской властью для формирования российской гражданской идентичности и российской нации.

Жириновский и прочие неодержавники часто повторяют идиому – «как при царе!». Однако как при царе больше уже не будет и быть не может – советская эра размыла границы и уравняла в правах русского и татарина (поскреби русского, найдешь татарина!), ибо это еще большой вопрос, кто больший россиянин - ичкериец Кадыров или русский Касьянов?! Это новый феномен российской этнополитической самоидентификации. Десятки миллионов нынешних россиян по этнической принадлежности либо славяне, либо относятся к тюркскому этносу. Не колониальные народы, как при царе, не крепостные колхозники, как при Сталине, а полноправные россияне! Вот почему Турция и Россия обречены на единую геополитическую дугу. Как любит повторять Дугин. И Азербайджан в этой дуге займет надлежащее, достойное себя место.

Армянские лоббисты стали угрозой национальным интересам России, ибо они разрушают дружественные отношения между нашими странами. Куда идем? Этот вопрос застыл в устах политических элит. Не пора ли видным государственникам в России отвернуться от Арарата у Кремлевских стен, тем более что Арарат еще со времен Османской империи находится на территории Турции? Вот в чем вопрос, на который пока нет ответа.