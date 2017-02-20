Иран и Северная Корея осудили политику США

Иран и КНДР стремятся активизировать двустороннее взаимодействие, в том числе в экономической сфере. Об этом заявил председатель парламента КНДР Цой Тхэ Бок по итогам визита в Тегеран, передает ТАСС.

"КНДР выступает за укрепление экономических связей с Ираном", - заявил Цой Тхэ Бок, добавив, что высоко ценит достижения Тегерана в укреплении обороноспособности.

В столице Ирана Цой Тхэ Бок провел встречу со спикером Меджлиса (парламента) Исламской Республики Али Лариджани, по итогам которой руководители парламентов двух стран также осудили "вмешательство США во внутренние дела независимых государств".

В настоящий момент парламентская делегация КНДР участвует в проходящей в Иране международной конференции по Палестине.

Между Тегераном и Пхеньяном действует соглашение о научно-техническом сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в области биотехнологий, возобновляемых источников энергии, устойчивого развития сельского хозяйства и пищевых технологий.