 

Азербайджан увеличил экспорт газа

 

Экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения "Шахдениз" в январе 2017 года составил 695,4 млн кубометров, что на 4,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Госкомитет по статистике.

"На долю экспорта газа с месторождения "Шахдениз" пришлось 29,9% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в январе 2017 года", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе 2017 года транспортировано 2 млрд 327,1 млн кубометров газа, что на 10,2% выше показателя января 2016 года.

В 2016 году экспорт азербайджанского газа в рамках "Стадии-1" разработки месторождения "Шахдениз" составил 7 млрд 145,1 млн кубометров.

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