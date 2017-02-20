 

Истребители НАТО тренируются в эстонском небе

 

Истребители военно-воздушных сил Германии Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и базируются на авиабазе Эмари под Таллином, с понедельника по пятницу совершат ежедневные тренировочные полеты на низких высотах над территорией Эстонии, сообщил главный штаб Сил обороны страны, передает РИА Новости.

"Истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon будут осуществлять полеты по рабочим дням на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов. Полеты будут проходить в первой половине дня", — говорится в сообщении.

Подобные полеты регулярно проводятся истребителями стран НАТО, выполняющими миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Пилоты ВВС Германии на четырех истребителях Eurofighter Typhoon приступили к ней 31 августа 2016 года, сменив контингент ВВС Великобритании с четырьмя истребителями такого же типа. В последнее время тренировочные полеты над Эстонией проводятся еженедельно.

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шяуляя.

Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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