 

Иран вновь испытал ракеты

 

Наземные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана проводят военные учения под названием "Пейхамбар-е Азам" ("Великий Пророк") в пустыне в центральной части страны.

По сообщению информагентства ISNA, во время учений силы КСИР проводят испытания различных типов современных ракетных систем, в том числе и управляемых ракет.

В ходе трехдневных учений несколько подразделений КСИР будут демонстрировать свои боевые навыки и технические возможности, говорится в сообщении.

В течение последних нескольких лет Иран провел ряд крупных военных учений для повышения обороноспособности своих вооруженных сил.

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