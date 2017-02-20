Иран вновь испытал ракеты

Наземные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана проводят военные учения под названием "Пейхамбар-е Азам" ("Великий Пророк") в пустыне в центральной части страны.

По сообщению информагентства ISNA, во время учений силы КСИР проводят испытания различных типов современных ракетных систем, в том числе и управляемых ракет.

В ходе трехдневных учений несколько подразделений КСИР будут демонстрировать свои боевые навыки и технические возможности, говорится в сообщении.

В течение последних нескольких лет Иран провел ряд крупных военных учений для повышения обороноспособности своих вооруженных сил.