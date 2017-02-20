В записи молодого жителя Кингисеппа азербайджанца Фарида Гасанова в социальной сети эксперты обнаружили призывы к насилию и разжигание межнациональной розни, и суд приговорил его к условному сроку. Как молодому человеку удалось избежать реального наказания, рассказали изданию «Петербургский дневник» в ФСБ, сообщает haqqin.az.

Все началось с записи в соцсети, которая появилась еще в начале июля 2014 года. Молодой азербайджанец Фарид Гасанов вылил на страницы "ВКонтакте" все свои негативные эмоции, накопившиеся после нескольких лет работы бок о бок с приезжими из Узбекистана. В компании "Йура Корпорейшн РУС", где с 2011 года трудился Ф.Гасанов, их было около половины от общего числа сотрудников.

Как рассказали в УФСБ, Гасанов с ними не ладил. У него было много претензий к качеству работы мигрантов, но молодой человек не был их руководителем, поэтому не мог открыто предъявить претензии. Стоит отметить, что главный герой этой публикации хоть и родился в одном из сел Азербайджана, но большую часть жизни провел в РФ и имел российское гражданство.

Написав всего несколько строк в социальной сети, Фарид Гасанов умудрился заинтересовать сразу две силовые структуры – областное ГСУ СК РФ по СПб и УФСБ России по СПб и Ленобласти.

Выплеснув свой негатив в интернет, Гасанов также "заработал" сразу на две статьи Уголовного кодекса РФ – 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Последствия не заставили себя ждать. Первыми на него вышли чекисты, ведь именно они занимаются делами, возбужденными по ст. 280 УК РФ. После беседы с оперативным сотрудником УФСБ Гасанов решил написать явку с повинной. Однако, не разбираясь в юридических тонкостях, он отправился сдаваться в Следственный комитет. Потом материалы этого дела отправили чекистам, потому что борьба с публичными призывами к экстремистской деятельности – это их забота.

В разговоре со следователем УФСБ Гасанов тоже не стал отпираться. Он рассказал, что за время работы рядом с мигрантами у него действительно накопились негативные эмоции по отношению к ним. После одного из рабочих дней он не смог сдержаться и выплеснул их в социальной сети, в чем уже раскаялся.

Он зашел на свою страницу "ВКонтакте", далее – в чат кингисеппской группы KNG. И там анонимно разместил свой пост, предложив другим пользователям интернета высказать свое мнение по поводу мигрантов. Более того, на допросе у следователя Гасанов сознался, что старался вызвать ненависть к приезжим у других пользователей.

В интернете он добился своей цели: его сообщения вызвали живое обсуждение, которое растянулось на несколько часов, но, к счастью, так и осталось в Сети.

Как выяснилось, близкие родственники молодого человека крайне болезненно восприняли предъявленные ему обвинения. В УФСБ рассказали, что отец, который был в семье непререкаемым авторитетом, сразу же лишил сына доступа в интернет, а потом сам возил его на допросы в Большой дом, чтобы провинившийся вдруг не решил сбежать.

Своевременное раскаяние и сотрудничество со следствием очень помогли молодому человеку. В апреле 2016 года его приговорили к 1 году условно с испытательным сроком 1 год по ч. 1 ст. 282 УК РФ. А в январе 2017 года по ч. 2 ст. 280 УК РФ – к штрафу в 100 тыс. рублей.

При менее благополучном стечении обстоятельств, если бы, например, он не признал свою вину и не раскаялся, наказание могло бы стать реальным, не условным, и уж тем более не виртуальным.