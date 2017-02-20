Азербайджан пригрозил организаторам Кубка мира в Иране сняться с соревнований

Сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась в Баку из Керманшаха (Иран), где завоевала бронзовые медали Кубка мира.

По возвращении главный тренер команды Фирдовси Умудов прокомментировал историю с флагом Азербайджана. Напомним, организаторы при представлении нашей команды перед стартовым матчем с Россией вынесли на арену странное знамя, на котором восьмиконечная звезда и полумесяц были передвинуты с середины флага влево. Помимо этого, на флаге были две белые полоски. Представители Федерации борьбы Азербайджана высказали организаторам свое недовольство и даже принесли из отеля настоящий флаг Азербайджана.

«Флаг для нас очень важный атрибут, - говорит Фирдовси Умудов. – За него наши предки, наши шехиды проливали кровь. Все мы должны любить наш флаг, защищать его. Если кто-то проявляет неуважение в отношении нашего государства и флага, мы должны выражать свой протест. Перед первым матчем на Кубке мира организаторы допустили ошибку. Мы заявили им об этом, сказали, что, если на следующий матч они вновь вынесут этот флаг, мы откажемся от выступления. На всякий случай даже принесли в зал флаг, который привезли с собой из Азербайджана, и вручили его организаторам.

Сегодня мы доказываем всему миру, что никто не имеет права смотреть на наше государство свысока».