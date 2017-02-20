В Баку потеплеет

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-2 градуса тепла, днем плюс 8-12, в Баку ночью 0-2 градуса тепла, днем 10-12 градусов выше нуля.

Атмосферное давление опустится с 770 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Днем западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ожидается 10-15 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.