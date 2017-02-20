 

Володин посетит Азербайджан в первом полугодии

 

Визит председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в Азербайджан запланирован на первое полугодие. Об этом Report заявил председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Сейчас мы верстаем план предстоящих мероприятий и поездок. Исходя из этого планируется визит председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в Азербайджан. Он состоится в первой половине года, но точная дата станет известна позднее. Официальное приглашение из Баку уже поступило, и в данный момент уточняется график Вячеслава Викторовича", - заявил Л.Калашников.

По его словам, в ходе визита в Баку помимо других вопросов будут обсуждены итоги очередного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"26-28 марта состоится очередная сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ, в рамках которой будут приняты модельные законы, рекомендации к усовершенствованию законодательств стран-участников. Как показывает практика, такие заседания проходят довольно успешно", - указал председатель комитета Госдумы.

Л.Калашников подчеркнул, что визит В.Володина в Баку, где пройдет совместное заседание с азербайджанскими коллегами, состоится уже после заседания ассамблеи.

"В основном будут обсуждаться вопросы экономики, а также взаимодействие на просторах СНГ и в других международных структурах", - добавил председатель комитета Госдумы.

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