Известный российский комментатор Василий Уткин посвятил заметку знаменитому итальянскому футболисту Роберто Баджо, которому 18 февраля исполнилось 50 лет. В своем тексте Уткин упомянул азербайджанцев и армян, и даже написал о том, что, по его мнению, их роднит.

«Весь итальянский футбол — это ложь и лицемерие, — написал комментатор в своем фейсбуке. — Все эти бесконечные рассуждения, с отвлечением на красивых женщин, о схемах, «реджистах» и «треквартистах», о Сакки, Капелло и Нерео Рокко...

Но наступает день — просто один день. Он даже не один в году. Это даже может быть без повода, по совершенно надуманному, слово за слово, наговору. И любой итальянец, или человек, который чувствует себя итальянцем, — таких очень много среди московских армян и азербайджанцев, кстати, это их роднит, — ну, любой человек с придыханием скажет: Роберто Баджо.

Между тем это был футболист, который итальянским футболом, если мы говорим о нем как об учении, как о теории, которой все братские с итальянским народы предаются при первой возможности, был отвергнут. Самый яркий футболист, появившийся и цветший в самый плодотворный период национального футбола, — в сущности, он был им отвергнут. Пиково одаренный игрок — на пике развития футбола. Он никому не был нужен.

«Ювентус» его промариновал хуже огурца, потому что сделал ставку на Дель Пьеро. Почему, собственно, нет; вот только в «Реале» или «Барселоне» не возникало проблемы с тем, чтобы совместить что Зидана с Фигу, что Месси с Неймаром. А тут была теория. Тут было учение.

«Милану» Баджо тоже не подошел. И «Интеру». В сборной было то же самое. Он стал звездой чемпионата-90, но совершенно случайно. Там вообще планировалась пара нападающих Карневале - Виалли, но вдруг выскочил из-за спин Сальваторе Скиллачи и начал забивать. Карневале - Виалли сели. Баджо забил чудо-гол чехам (тогда они в последний раз выступали заодно со словаками). На чемпионате-94 в трудный момент, когда Италия осталась вдесятером в групповом матче, тренер Сакки снял именно Баджо, чтобы выпустить вратаря вместо удаленного. Без него можно было обойтись. С готовностью обходились.

В 98-м еще один тренер, не тот, что в прежние разы, тоже в Баджо не верил. А на 2002 год еще один тренер, опять неважно, какой, его просто не взял.

Лучший, самый любимый, всецело легендарный игрок Италии не был востребован ни одним ее топовым великим тренером. Когда он играл свою роль в сборной, это всегда было стечением обстоятельств. Он прошел через все великие итальянские клубы, а пригодился в итоге «Болонье» и «Брешиа».

Он так и не уехал из Италии, потому что куда ж ехать — там в это время был самый лучший, самый богатый футбол. Уехал Дзола, но Дзола кто? Конек-Горбунёк. А Баджо красавец, хвостик, Баджо звезда...

Вот ему стукнуло 50. Он, конечно, себя не реализовал. Такие часто идут в тренеры. Тренер — это почти всегда нереализованность. Бьельсе Бог играть не дал так, как понимать; Зидан настолько этим проникнут, что ему никаких трофеев не хватило...

Баджо точно не выиграл, что мог — один из лучших игроков богатого поколения. Но в том, что он не стал тренером, я вижу правду жизни. Нельзя хотеть быть изувером. Ханжой. Душителем. Великие (без сомнения) тренеры Италии, современники Роберто, в его глазах выглядели именно так. Роберто Баджо не мог желать себе такого. Не мог Баджо стать тренером. Великие тренеры, творцы схем и построений, были его врагами. И он остался просто Баджо. Как он ушел играть в «Болонью» и «Брешиа», вот так же точно.

И навсегда в историю простой футбольной мысли вошло понятие «итальянский грех». Выдающиеся тренеры, придумавшие выдающиеся, самые эффективные построения, так и не смогли применить самого лучшего игрока, который находился у них в распоряжении. Все эти потные построения остались, любители поговорить о них умножились. Вот только Баджо 50 лет, и он уже не сыграет. А играет сраный Джаккерини. Термосоголовый Бонуччи. И Тотти, у которого уже внуки.

Но любят — Баджо. Никого так в Италии не любят, как Роберто Баджо».