В Турции судят организаторов покушения на Эрдогана

В турецком городе Мугла начался судебный процесс над группой из 44 участников попытки покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает агентство Anadolu.

В июле 2016 года, в ночь, когда в Турции была совершена попытка госпереворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. В ходе предотвращения попытки покушения погибли два сотрудника полиции.

По делу проходят 47 сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, трое из них объявлены в розыск. Первым в списке обвиняемых значится сам Гюлен, который в настоящее время находится в американском штате Пенсильвания.

Первое слушание проходит в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Муглы, дела подсудимых рассматривает коллегия суда по тяжким преступлениям. В округе усилены меры безопасности. В зале суда находятся родственники подсудимых и их адвокаты.

Прокуратура требует осудить каждого из обвиняемых как минимум на шесть пожизненных сроков на основании статей УК Турции, предусматривающих наказание за покушение на президента, попытку свержения конституционного строя, преступления против законодательного органа, правительства, руководство вооруженной террористической организацией, умышленное убийство должностного лица.