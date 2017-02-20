Сегодня в утренние часы вблизи пункта пограничного перехода Дилуджу на границе между Турцией и Нахчываном произошло тяжелое ДТП. Как сообщает газета Hurriyet, на дороге между районом Аралыг Игдырского района и пунктом пограничного перехода Дилуджу столкнулись два пассажирских автобуса.

Причиной аварии стала туманная погода и неправильное выполнение обгонного маневра.

Губернатор Игдыра сообщил, что в ДТП погибли шесть человек, 16 получили ранения. Среди погибших есть и азербайджанцы.

На место аварии выслано большое количество машин скорой помощи и полиции. В искореженных автобусах остаются зажатыми раненые пассажиры. Ведутся меры по извлечению раненых из автобусов.





