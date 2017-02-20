Kapital Bank открыл обновленный филиал Губадлы

Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офис филиала Губадлы. Филиал, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу: город Сумгаит, проспект Гейдара Алиева, 11/38, 7-й участок (17-й микрорайон). Новый филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного обслуживания клиентов.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения, — это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Филиал Губадлы предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017 году банк открыл новое отделение Бузовна, также обновил офис филиала Ази Асланов. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году согласно новой концепции планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, на страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.