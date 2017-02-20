 

Лукашенко проведет неделю в Сочи

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи, сообщает сегодня госагентство БелТА.

«Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.

В феврале Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявил о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Кремле эти обвинения назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Вместе с тем, президент назвал полным вымыслом сообщения в некоторых СМИ о планах выхода страны из Евразийского экономического союза и Союзного государства Белоруссии и России.

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил при этом, что бюджет СГ на 2017 год до сих пор не утвержден, это должно произойти в ходе заседания Высшего госсовета СГ. Однако дата заседания совета пока не определена.

1191 просмотров


Старости
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия в 20 раз больше Армении
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
21 Фев 7° / 2°
22 Фев 9° / 3°
23 Фев 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8425 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN


Новостная лента

В Испанию прорвались сотни нелегалов
Извилистые тропы США и России через Азербайджан в Персию наша аналитика
Турция покупает у России С-400
Тело погибшего нефтяника передали его семье
Глава Пентагона: «Мы не собираемся захватывать иракскую нефть»
Порошенко: «Путин создает на Донбассе второй Алеппо»
Лавров: «Спецслужбы США прослушивают российского посла»
Иран ответил Израилю и Саудовской Аравии
Голод в Южном Судане
Лукашенко проведет неделю в Сочи
Kapital Bank открыл обновленный филиал Губадлы
В ДТП в Турции погибли и ранены 26 граждан Азербайджана видео; обновлено 14:41
В Турции судят организаторов покушения на Эрдогана
Василий Уткин о Роберто Баджо, азербайджанцах и армянах «Это их роднит»
В Баку шесть членов одной семьи отравились угарным газом
Так убили брата лидера КНДР видео
Володин посетит Азербайджан в первом полугодии
В Баку потеплеет
Родственник кинул Хабибова на $250 тысяч
Азербайджан пригрозил организаторам Кубка мира в Иране сняться с соревнований
Российский суд приговорил Фарида Гасанова Дело вела ФСБ
Иран вновь испытал ракеты
Истребители НАТО тренируются в эстонском небе
Азербайджан увеличил экспорт газа
Иран и Северная Корея осудили политику США