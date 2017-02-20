Лукашенко проведет неделю в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи, сообщает сегодня госагентство БелТА.

«Как сообщили в пресс-службе президента Белоруссии, эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.

В феврале Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявил о якобы нарушении Россией договора в экономической сфере. В Кремле эти обвинения назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Вместе с тем, президент назвал полным вымыслом сообщения в некоторых СМИ о планах выхода страны из Евразийского экономического союза и Союзного государства Белоруссии и России.

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил при этом, что бюджет СГ на 2017 год до сих пор не утвержден, это должно произойти в ходе заседания Высшего госсовета СГ. Однако дата заседания совета пока не определена.