Голод в Южном Судане

Cитуацию с нехваткой продовольствия в некоторых районах Южного Судана можно официально классифицировать как голод, объявил в понедельник глава государственного бюро статистики Исая Чол Аруаи.

Южный Судан с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальва Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами. Бывший генсек ООН высказывал опасения по поводу возможного геноцида в стране.

Как передает Agence France-Presse, суданский чиновник сообщил, что наиболее сложная ситуация с продовольствием создалась в провинции Вахда (Юнити) на севере страны.

«В Юнити некоторые округа определены в категорию страдающих от голода… или находятся под риском», — сообщил Аруаи на пресс-конференции в Джубе.