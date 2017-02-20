 

Иран ответил Израилю и Саудовской Аравии

 

Сближение Саудовской Аравии и Израиля не выглядит случайным. Об этом заявил агентству IRNA официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми, комментируя недавние заявления саудовских и израильских официальных лиц, в том числе прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Иранский дипломат обратил внимание на «многие очевидные признаки, свидетельствующие о координации между этими двумя режимами по региональным вопросам».

«Оба эти режима после многочисленных поражений в регионе стремятся принудить мировое сообщество занять антииранскую позицию. Сионистский (израильский) режим, проводя направленную против Ирана политику, рассчитывает заручиться поддержкой какой-либо мусульманской страны»,  указал Гасеми.

Что касается Саудовской Аравии, то «повторяемые и безосновательные обвинения» Эр-Рияда в адрес Тегерана «не заставят забыть идеологические и финансовые связи саудовского режима с террористами, преступления которых против невинных мирных жителей региона очевидны всему миру», отметил официальный представитель МИД ИРИ.

В последнее время саудовские и израильские официальные лица выступают с похожими заявлениями, суть которых сводится к тому, что Иран представляет основную угрозу для региона. Исламскую Республику регулярно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела региональных государств.

Тегеран решительно отвергает эти обвинения.

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