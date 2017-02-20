 

Лавров: «Спецслужбы США прослушивают российского посла»

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что спецслужбы США прослушивают российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка, передает РИА Новости.

«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», — сказал он на пресс-конференции.

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