Порошенко: «Путин создает на Донбассе второй Алеппо»

Президент Украины Петр Порошенко обвинил главу российского государства Владимира Путина в создании украинского Алеппо на Донбассе, где, по его словам, сепаратисты целенаправленно атакуют мирных жителей. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«Ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматическая. У нас есть четкие доказательства того, что целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо», — отметил он.

По его словам, Украина испробовала много соглашений, но Москва их не выполняет.

«За последние годы я испробовал уже много соглашений, но Россия никогда не выполняла их на самом деле. Это ведь очень просто: если Путин соблюдает Минск, если, наконец, войска будут выведены из нашей страны, будет мир. Но в настоящее время, к сожалению, этого нет», — сказал он.

Порошенко также обвинил Владимира Путина в нарушении Минских соглашений.

«У причины того, что Минское мирное соглашение не работает, есть имя — Путин. Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы, соблюдали соглашение, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно», — сказал президент.