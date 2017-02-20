 

Порошенко: «Путин создает на Донбассе второй Алеппо»

 

Президент Украины Петр Порошенко обвинил главу российского государства Владимира Путина в создании украинского Алеппо на Донбассе, где, по его словам, сепаратисты целенаправленно атакуют мирных жителей. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«Ситуация в некоторых частях Восточной Украины драматическая. У нас есть четкие доказательства того, что целенаправленно атакуют мирных жителей. Путин создает там украинское Алеппо»,  отметил он.

По его словам, Украина испробовала много соглашений, но Москва их не выполняет.

«За последние годы я испробовал уже много соглашений, но Россия никогда не выполняла их на самом деле. Это ведь очень просто: если Путин соблюдает Минск, если, наконец, войска будут выведены из нашей страны, будет мир. Но в настоящее время, к сожалению, этого нет»,  сказал он.

Порошенко также обвинил Владимира Путина в нарушении Минских соглашений.

«У причины того, что Минское мирное соглашение не работает, есть имя  Путин. Мы в Украине сделали все для мира, изменили законы, соблюдали соглашение, но Россия продолжает убийства. Обещания, которые дает правительство России, нарушаются ежедневно»,  сказал президент.

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