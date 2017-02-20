Тело погибшего нефтяника передали его семье

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили haqqin.az в штабе, в результате поисковых операций 17 февраля в 17:20 в одной миле от берега было найдено тело мужчины. Установлено, что найденное тело принадлежит оператору на нефтесборном участке №1 НГДУ им. Н.Нариманова ПО «Азнефть» Видади Гурбанову (1957 г.р.).

Тело погибшего нефтяника передано его семье.