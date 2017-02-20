Прошедшую 16 февраля нынешнего года в азербайджанской столице встречу главы российского Генерального штаба Валерия Герасимова с его американским коллегой - главой Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом ряд СМИ поспешил назвать «мутной», подразумевая под этим определением, очевидно, полную неясность ее целей. Если рассматривать состоявшийся диалог двух военачальников в общем контексте американо-российских отношений – определение достаточно уместное: действительно, что могут обсуждать два генерала, когда непонятно, о чем готовы говорить их президенты.

Но если брать другой контекст, региональный, планы США и России в отношении Ирана — то все становится на свои места, и встреча в Баку вполне заслуживает другого определения — «пристрелочная». Генерал с четырьмя звездами, три из которых он выслужил в Корпусе морской пехоты США, в том числе и в качестве командующего Международными силами безопасности в Афганистане, счел возможным лично провести разведывательный опрос начальника российского Генштаба по одной из наиболее актуальных тем для американской внешней политики — иранской. А точнее — по вопросу о возможной позиции Москвы накануне нового витка напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

Антииранские заявления, на которые Дональд Трамп был весьма щедр в ходе своей избирательной кампании, не воспринимались в мире слишком уж серьезно. Республиканская партия, выдвинувшая его кандидатом, со времен Рональда Рейгана занимала жесткую позицию в отношении Тегерана, с завидным упорством отвергая, даже если это противоречило здравому смыслу текущего момента, возможность каких-либо компромиссов с руководством Исламской Республики.

«Либо режим аятолл отказывается от антиамериканизма и прекращает противодействие внешней политики США, либо он должен пасть», — примерно так с 1979 года выглядит ключевой тезис республиканцев по «иранскому вопросу».

Пооботрется Трамп, успокоится, считали большинство комментаторов и весьма влиятельных политиков, и поймет, что Соглашение по иранской ядерной программе, заключенное его предшественником, трогать нельзя, а идти на конфронтацию с Тегераном нецелесообразно. Хотя бы потому, что в списке «горящих тем» американской внешней политики связанные с Ираном проблемы занимают далеко не верхние строчки.

Первые же практические шаги нового американского президента на внешнеполитической арене показали, что он считает совершенно иначе. Что, в общем, вполне логично. Новый, более жесткий курс в отношении Ирана – отнюдь не личная прихоть Трампа и «ястребов» из его администрации, стремящихся уязвить своих предшественников и разрушить то, что составляло предмет особой гордости Обамы — Венские соглашения по ядерному досье Тегерана (2015 год — И.П.). Это объективная для Белого дома необходимость, диктуемая и политическими раскладами внутри США, и требованиями американской внешней политики.

Начну с того, что и в Конгрессе, и в Сенате уже давно сформировалась устойчивая и, что примечательно, межпартийная антииранская коалиция, лидеры которой считают любые соглашения с Ираном не разумным компромиссом, а соглашательством, грубейшей стратегической ошибкой. Они хранят верность упоминавшемуся мною выше принципу «либо-либо» в отношениях с Тегераном, а по степени своего политического влияния способны попортить немало крови любой администрации Белого дома, что и продемонстрировали Обаме в ходе обсуждения Венских соглашений.

Для реализации программы «Сделать Америку вновь великой» Трампу более чем необходимы рабочие, как минимум, отношения с конгрессменами и сенаторами, и ужесточение позиции в отношении Ирана в обмен на лояльность Капитолийского холма — вполне выгодная сделка, которая, помимо прочего, обеспечит 45-му президенту США еще и поддержку влиятельнейшего израильского лобби.

Это то, что касается внутриамериканских политических раскладов. Но есть еще и внешнеполитические задачи, решить которые без ужесточения политики в отношении Ирана не удастся. Предшественник Трампа изрядно попортил отношения США с Израилем, возглавляемым саудитами союзом арабских монархий, а также – с Турцией. Ближневосточная стратегия Трампа существует пока только в черновиках, разрозненных файлах, которые новая администрация пытается собрать в единый документ. Но уже сейчас ясно, что одним из ключевых элементов «пакета примирения», тех условий, на которых Тель-Авив и Эр-Рияд вновь займутся проведением в регионе политики в интересах США, является требование к Вашингтону принять решительные и жесткие меры для отражения «иранской экспансии»: в Ливане и Йемене, в Сирии, Ираке, Бахрейне и далее везде.

С Турцией, конечно, далеко не все так однозначно, но, что еще раз подтвердила история «оси Анкара-Москва-Тегеран» в Сирии, в ирано-турецких отношениях достаточно конфликтного потенциала, что открывает Вашингтону оперативный простор на переговорах с Эрдоганом. Более того, помимо этого «конфликтного потенциала» Трампу есть что предложить Анкаре, чтобы она как минимум с пониманием отнеслась к очередной американской озабоченности Ираном. Ничего личного – обычная конкуренция в регионе.

Диктуемый вполне объективным факторами жесткий курс Трампа в отношении Тегерана требует еще одного: нейтралитета или, что лучше, одобрения со стороны Москвы.

Не потому, что позиция Кремля по данному вопросу имеет сколько-нибудь критическое значение, но и полностью исключать российскую сторону из геополитических расчетов в данной ситуации руководство США считает преждевременным. «Стратегическое партнерство» Москвы и Тегерана, о котором победно трубили прокремлевские масс-медиа, де-факто не состоялось, но – кто знает, как оно может все ;t повернуться, лучше подстраховаться.

И здесь произошло попадание «в десятку», во всяком случае из Баку Данфорд улетел с полной уверенностью, что российская сторона на новом витке эскалации напряженности в американо-иранских отношениях, как минимум, останется нейтральной.

Нет, никаких конкретных договоренностей по данному вопросу в Баку не достигнуто, никаких сделок не заключалось. Но американской стороне дали понять, что нормализацию отношений с США, участие в совместных с американцами «проектах», не говоря уже о снятии санкций, Москва считает куда более важным, чем поддержку «какого-то там» Ирана, пусть даже вчера в России его и называли союзником.

Давайте откровенно. Полученный в Баку результат не потребовал от генерала Данфорда сколько-нибудь серьезных усилий. На протяжении последних месяцев Москва настойчиво по отношению к иранской стороне, твердила «граду и миру» о том, что ее возникшее на сирийской земле партнерство –ситуативное и вынужденное, относится к нему серьезно не следует, сколько-нибудь значимого продолжения у него не будет. Из всех сообщений, посылаемых в этот период Западу, заячьими ушами торчал подтекст: «мы бы лучше сотрудничали с США и возглавляемой ими международной коалицией, но ведь вы нас туда не берете». Как кульминация – демонстративная отмена, за несколько дней до встречи Данфорда и Герасимова в Баку, визита в Тегеран «оборонного» вице-премьера Дмитрия Рогозина. К слову, ставшего, на мой взгляд, какой-то инфернальной для российско-иранских отношений фигурой.

В этих условиях заявление председателя иранского парламента Али Лариджани о о стремлении Тегерана к созданию стратегического союза с Москвой на Ближнем Востоке – «глас вопиющего в пустыне», поскольку Москва свой выбор уже сделала.

И, наконец, еще об одном интригующем моменте встречи генералов Герасимова и Данфорда, а именно – о том, почему ее местом была избрана именно столица Азербайджана.

Любое внешнеполитическое действо подобного уровня, а встреча начальников штабов США и РФ после трехлетнего перерыва, согласитесь, событие далеко не рядовое, даже в выборе географической точки наполнено политическим подтекстом. В данном случае – более чем благоприятным для Азербайджана. Во-первых, потому, что и Москва, и Вашингтон еще раз продемонстрировали реальный политический вес Баку. Во-вторых – потому, что в той или иной мере обе стороны дали понять хозяевам встречи о возможных преференциях, которые принимающая сторона неизбежно получает от сопричастности к «большим играм».

Но на этом, собственно, все хорошие новости для Азербайджана и заканчиваются. Жесткому курсу Трампа в отношении Ирана еще предстоит практическое наполнение. Условия участия в нем Москвы являются предметом торга. А Баку уже пытаются «замазать соучастием» в новом витке антииранской кампании. Что, как представляется, Азербайджану совершенно не нужно, какие бы «плюшки» не обещались взамен.

Все последние годы политическое руководство страны виртуозно, пусть с трудом, пусть порой и на «грани фола», но не заходило за «красные линии», за которыми заканчиваются нейтралитет и соблюдение интересов страны, а начинается исполнение роли пешки в чужой игре. Надеюсь, так будет и в этот раз. В ситуации с Ираном Азербайджан не должен занимать ни сторону Вашингтона и его союзников, ни сторону Тегерана, ни сторону тех, кто пытается нажиться на ситуации. Он должен оставаться на своей собственной стороне.