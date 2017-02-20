Италия определилась с новым послом в Азербайджане

Совет министров Италии назначил Августо Массари новым послом в Азербайджане, сообщают итальянские СМИ.

Августо Массари — карьерный дипломат, работающий в МИД с 1998 года. Он работал с несколькими министрами иностранных дел и выполнял различные миссии в разных концах света.

До своего назначения в Азербайджан Августо Массари работал в посольстве Италии в Пекине.

В послужном списке дипломата также значится работа на Балканах во время развала Югославии, в Мозамбике и различных международных организациях.