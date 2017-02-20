Азербайджанский футболист будет играть у армянского тренера

Полузащитник московского «Спартака» азербайджанец Аяз Гулиев продолжит сезон на правах аренды в махачкалинском «Анжи», главным тренером которого является армянин Александр Григорян.

Соглашение между клубами будет действовать до 31 мая 2017 года. 20-летний воспитанник «Спартака» впервые сыграл за молодежную команду «красно-белых» в 2013 году, а с 2014 года выступает за «Спартак-2». На счету Гулиева 40 матчей в первом дивизионе чемпионата России и один забитый гол.

В составе юношеской сборной России (U-19) Гулиев стал серебряным призером Евро-2015.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера брал Гулиева на первый зимний сбор, но в итоге решил отдать футболиста «Анжи». Клуб из Дагестана после 17 туров премьер-лиги занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Ранее бывший игрок сборной Азербайджана Вагиф Джавадов, ныне выступающий за АЗАЛ, заявил, что получил предложение от «Анжи», но отказался от него из-за того, что команду тренирует армянин.