Информация о том, что житель Лерикского района Эльданиз Гулиев намерен просить политическое убежище в Армении, не соответствует действительности. Данную информацию распространил блогер Азер Керимов, которую впоследствии подхватила армянская пропаганда, пишет газета «Ени Мусават.

По словам первого заместителя главы ИВ Лерикского района Джалила Бахшиева, сразу после распространения этой информации он лично встретился с Эльданизом Гулиевым.

«Эльданиз Гулиев и сам не знал, что от его имени тиражируются такие провокационные заявления. Он заявил, что не говорил о намерении просить политическое убежище в Армении и в принципе не допускает такого», — сказал Бахшиев.

Представитель местной власти также признал, что у Эльданиза Гулиева имеются проблемы с земельным участком, но они никак не связаны с нынешним главой района.

У семьи Гулиевых при строительстве подстанции был отчужден земельный участок в 64 сотки и взамен выделен участок в 84 сотки. Однако Эльданиз Гулиев выразил недовольство местоположением нового земельного участка.

Стоит отметить, что при тиражировании данной информации армянские СМИ использовали фотографию другого Эльданиза Гулиева — режиссера и члена Объединения азербайджанской интеллигенции.