 

В Иране обнаружили крупные запасы сланцевой нефти

 

На западе Ирана обнаружились крупные запасы сланцевой нефти, в размере 2 миллиардов баррелей, пригодные для промышленной добычи.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

«Основываясь на результатах исследований, предполагается, что оцененные запасы сланцевой нефти в провинции Лорестан насчитывают до 2 миллиардов баррелей», — приводятся в сообщении слова заместителя директора по разведке NIOC Бахмана Сулеймани (Bahman Soleimani), уточнившего, что это залежи светлой нефти.

Обнаруженные сланцевые запасы являются первыми из тех, что обладают реальным производственным потенциалом, подчеркивается в релизе.

Сулеймани также заявил, что в провинции ведется и разведка сланцевого газа — ожидается, что эти исследования будут завершены к октябрю.

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