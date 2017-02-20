 

Налбандян: «Армении не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России»

 

Армении, безусловно, не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

"Конечно, нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий, в том числе и во взаимодействии с Арменией, в качестве сопредседателя Минской группы для сохранения мира и стабильности в нашем регионе", — сказал министр.

При этом он отметил, что Армения вынуждена прилагать усилия для сохранения баланса сил.

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