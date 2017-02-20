В Сирии погибли четверо российских военных

Четверо российских военнослужащих погибли и двое ранены в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе, сообщает Минобороны России.

"16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четверо российских военнослужащих, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", — говорится в сообщении.

"Автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Колонна проехала около четырех километров, когда под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд", — добавляется в релизе.