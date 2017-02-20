ИГИЛ начало наступление в Сирии

Боевики террористической группировки "Исламское государство" начали масштабное наступление на юго-западе сирийской провинции Дераа.

По данным телеканала "Аль-Маядин", террористы атакуют на территории между Голанскими высотами, границей с Иорданией и городом Дераа.

На прошлой неделе в окрестностях Дераа близ границы с Иорданией возобновились бои между сирийской армией и террористами из "Джебхат ан-Нусры", после того как боевики предприняли несколько попыток провести наступление. Правительственные войска отбили все атаки боевиков, ликвидировав десятки радикалов.