Межбанк повысил ставки по депозитам в манатах

Международный банк Азербайджана (МБА) повысил годовую ставку по депозитам в манатах до 13%. По желанию клиента проценты по депозиту могут быть выплачены как на ежемесячной основе, так и в конце срока депозита. Клиенту также предоставляется кредитная линия, определяемая в соотношении с суммой размещенного депозита.

МБА с начала текущего года также повысил ставки по депозитам в долларах до 3,25%. Депозиты принимаются во всех филиалах банка.

Более подробную информацию можно получить по ссылке: https://www.ibar.az/fiziki-sexslere/emanetler-uzre-faiz-dereceleri/

Основным акционером МБА, обладающего сетью из 36 филиалов и 40 отделений, является правительство Азербайджана. МБА — крупнейший банк Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.