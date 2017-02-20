 

Пакистан стянул артиллерию к границе Афганистана

 

Пакистан стянул тяжелую артиллерию к границе с Афганистаном в рамках контртеррористической кампании, начатой после крупного теракта в Сехван-Шарифе на прошлой неделе, сообщает пакистанское издание Express Tribune со ссылкой на источники.

В четверг, 16 февраля, в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лала Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По последним данным, погибли 88 человек, еще более 300 получили ранения.

После теракта, который стал вторым крупным терактом в Пакистане менее чем за неделю, армия Пакистана выступила с заявлением, что считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, и Исламабад намерен принять ответные меры.

Позже стало известно, что пакистано-афганская граница закрыта на неопределенный срок по соображениям безопасности. В разных частях страны проводятся контртеррористические операции, в том числе в приграничных с Афганистаном районах, в рамках которых ликвидированы более 100 боевиков, около 250 задержаны.

357 просмотров


Старости
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия
Азербайджан – один из крупнейших покупателей российского оружия в 20 раз больше Армении
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
21 Фев 7° / 2°
22 Фев 9° / 3°
23 Фев 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8425 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN


Новостная лента

Ташкент не принял первый авиарейс из Душанбе
Россия поставит танки Т-90МС на Ближний Восток
Непогода унесла жизни 50 афганцев
По словам Сержа Саргсяна, карабахская проблема в обозримом будущем не будет решена
Пакистан стянул артиллерию к границе Афганистана
Центробанк сохранил курс маната
Межбанк повысил ставки по депозитам в манатах
Наблюдатели в «НКР» попадут в «черный список» Азербайджана
ИГИЛ начало наступление в Сирии
В Загатале 80-летний мужчина погиб при пожаре
В Сирии погибли четверо российских военных
Налбандян: «Армении не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России»
Кортеж премьер-министра Ливии подвергся обстрелу в Триполи
В Иране обнаружили крупные запасы сланцевой нефти
Ни один из Эльданизов Гулиевых не собирается в Армению Новая утка армянских СМИ
Азербайджанский футболист будет играть у армянского тренера
Италия определилась с новым послом в Азербайджане
В Испанию прорвались сотни нелегалов
Извилистые тропы США и России через Азербайджан в Персию наша аналитика
Турция покупает у России С-400
Тело погибшего нефтяника передали его семье
Глава Пентагона: «Мы не собираемся захватывать иракскую нефть»
Порошенко: «Путин создает на Донбассе второй Алеппо»
Лавров: «Спецслужбы США прослушивают российского посла»
Иран ответил Израилю и Саудовской Аравии