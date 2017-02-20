Пакистан стянул артиллерию к границе Афганистана

Пакистан стянул тяжелую артиллерию к границе с Афганистаном в рамках контртеррористической кампании, начатой после крупного теракта в Сехван-Шарифе на прошлой неделе, сообщает пакистанское издание Express Tribune со ссылкой на источники.

В четверг, 16 февраля, в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лала Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По последним данным, погибли 88 человек, еще более 300 получили ранения.

После теракта, который стал вторым крупным терактом в Пакистане менее чем за неделю, армия Пакистана выступила с заявлением, что считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, и Исламабад намерен принять ответные меры.

Позже стало известно, что пакистано-афганская граница закрыта на неопределенный срок по соображениям безопасности. В разных частях страны проводятся контртеррористические операции, в том числе в приграничных с Афганистаном районах, в рамках которых ликвидированы более 100 боевиков, около 250 задержаны.